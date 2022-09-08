Deva Partili Candan Karlıtekin: "Düşük Gelirli Hanelere Belli Bir Tüketim Miktarı ile Sınırlı Nakdi Destek Vereceğiz"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Candan Karlıtekin, “Halihazırda elektrik ve doğalgazdaki fiyatlama ve sübvansiyon uygulaması doğru kurgulanmamıştır. Mevcut sübvansiyon uygulaması zaten az tüketen fakirden haliyle çok tüketen zengine gelir transferi sonucunu doğurmaktadır. Bunun yerine biz DEVA Partisi olarak, düşük gelirli hanelere belli bir tüketim miktarı ile sınırlı olarak doğrudan ve nakden enerji desteği başlatacağız” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Candan Karlıtekin, "Halihazırda elektrik ve doğalgazdaki fiyatlama ve sübvansiyon uygulaması doğru kurgulanmamıştır. Mevcut sübvansiyon uygulaması zaten az tüketen fakirden haliyle çok tüketen zengine gelir transferi sonucunu doğurmaktadır. Bunun yerine biz DEVA Partisi olarak, düşük gelirli hanelere belli bir tüketim miktarı ile sınırlı olarak doğrudan ve nakden enerji desteği başlatacağız" dedi.

DEVA Partisi Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkan Yardımcısı Candan Karlıtekin, yeni enerji zamlarının ardından düşük gelirli hanelere doğrudan enerji desteği verilmesi gerektiğini belirtti. Karlıtekin, bugün partisinin Kadıköy İlçe Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"TÜRKİYE, ENERJİ PİYASASINDA YÜKSEK FİYATLARA TESLİM EDİLDİ"

"Doğalgaz temininde o kadar kötü bir yönetim sergiliyorlar ki zamansız bir şekilde petrol fiyatı tabanlı alım usulünden koptuk Sanal Doğalgaz Ticaret Piyasalarında oluşan anlık fiyatlara ülkece maruz kaldık. Yani iş bilmezler dünyadaki aşırı fiyat oynaklıklarına ve yüksek fiyatlı alımlara ülkeyi teslim ettiler.

"2020'DE FİYATLAR DİPTEYKEN UYGUN ANLAŞMA FIRSATLARI KAÇIRILDI"

Soruyorum, zamanında yeniden yapılmayan uzun dönemli doğalgaz anlaşmalarının sorumlusu kim? 2020 yılında fiyatlar dipteyken uzun dönemli bağlantılarla uygun anlaşma fırsatlarını neden kaçırdılar. Bir de hatırlayın; mevcut stokları dibine kadar harcayarak bu yılın ocak ayında sanayide kullanılan doğalgaza dahi kısıtlama getirdiler. Yani üretimi sekteye uğrattılar. Sanki milleti koruyacak parlak bir fikirmiş gibi konutta kullanılan elektrik ve doğalgaza daha düşük oranlı zam yapıp sanayi üretimine çok daha büyük oranlı zam yapıyorlar. Peki üretilen mal ve hizmetlerin maliyeti artınca bu artışlar fiyatlara yansıtılmayacak mı? Siz kimi kandırıyorsunuz. Zammın büyüğü bugün, daha büyüğü yarın.

"GÜNDELİK TÜKETİM İÇİN BORÇLANIYORUZ"

Bu arada BOTAŞ doğalgaz alabilmek için bizi kıskanan Almanya'dan kredi alıyor. Dikkat edin yatırım yapmak için değil gündelik tüketim için bizi borca sokuyorlar. Ayrıca, Akkuyu nükleer santralde sürekli yaşanan gecikmeler, aksaklıklar bizi doğal gaza daha bağımlı hale getiriyor. Akkuyu'yu da yönetemiyorlar.

"DÜŞÜK GELİRLİ HANELERE BELLİ BİR TÜKETİM MİKTARI İLE SINIRLI NAKDİ DESTEK VERECEĞİZ"

Halihazırda elektrik ve doğalgazdaki, fiyatlama ve sübvansiyon uygulaması doğru kurgulanmamıştır. Mevcut sübvansiyon uygulaması zaten az tüketen fakirden haliyle çok tüketen zengine gelir transferi sonucunu doğurmaktadır. Bunun yerine biz DEVA Partisi olarak, düşük gelirli hanelere belli bir tüketim miktarı ile sınırlı olarak doğrudan ve nakden enerji desteği başlatacağız.

"AÇIĞI KAPATMAK İÇİN PARA BASIYORLAR, HAYAT PAHALILIĞI ÇILDIRIYOR"

Yönetemeyenler, enerjide yanlış fiyatlandırma ve çarpık sübvansiyon uygulamasından kaynaklanan kamu açıklarını da vergi gelirleriyle kapatmaya çalışıyorlar. Bu da yetmedi; milletin malını mülkünü satıyorlar. Bu da yetmedi; içeriden dışarıda finans piyasalarında devleti borçlandırıp gelecek nesillere yük bırakıyorlar. Bu da yetmedi; kalan açığı para basıp hayat pahalılığını çıldırtarak kapatıyorlar. Bu kısır döngüyü de bitireceğiz.

"MUHTAÇ AİLELERE ASGARİ GELİR DESTEĞİ VERİLMESİ SAĞLANMALI"

Partimizin, muhtaç ailelere Asgari Gelir Desteği verilmesini sağlayıp enerji piyasasında ise rekabetin önünün açılmalıyız ki siyaset ve bürokrasi, iş aleminin işlevini yapmaya soyunmasın, ülkeyi yönetsin. Tekelci yapılarla ve verimsizlikle mücadele edecek düzenlemeleri yapabilsin.

"ÜLKE DIŞINA DÖVİZ YOLLAMAK, YANİ CARİ AÇIĞI DAHA DA ALEVLENDİRMEKTİR"

Sabit yatırımları ve cari tüketimlerini karşılama imkanı olmayan geliri düşük bölgeler için alternatif çözümleri de hazırlıyoruz. Kendi gazımızı uygun maliyetlerle çıkartana kadar bugün kullandığımız doğalgaz bir dış tedariktir. Ülke dışına döviz yollamaktır. Yani cari açığı daha da alevlendirmektir."