Dev paskalya yumurtası Slovakya'da sergilendi - Haberler

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Dev paskalya yumurtası Slovakya'da sergilendi

AA - Robert Nemeti - Güncel
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Paskalya yumurtasının yerleştirilmesi Paskaua yumurtasından detaylar Slovakya'nın Kosice kentine yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan Lemesany köyünde, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya kutlamaları kapsamında dev Paskalya yumurtası sergilendi.

Paskalya yumurtasının yerleştirilmesi

Paskaua yumurtasından detaylar Slovakya'nın Kosice kentine yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan Lemesany köyünde, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya kutlamaları kapsamında dev Paskalya yumurtası sergilendi. Küratörü lokal mimar olan Jozef Kuruc tarafından bir yılda inşa edilen yaklaşık 800 kg ağırlığındaki dev yumurta, 5 metre uzunluğa ve 3 metre genişliğe sahip.

Dev paskalya yumurtası Slovakya'da sergilendi

Dev paskalya yumurtası Slovakya'da sergilendi

Dev paskalya yumurtası Slovakya'da sergilendi

AA / Robert Nemeti - Güncel

Paskalya, Slovakya, Güncel, Haberler

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