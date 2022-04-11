Dev paskalya yumurtası Slovakya'da sergilendi

Paskalya yumurtasının yerleştirilmesi

Paskaua yumurtasından detaylar Slovakya'nın Kosice kentine yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan Lemesany köyünde, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya kutlamaları kapsamında dev Paskalya yumurtası sergilendi. Küratörü lokal mimar olan Jozef Kuruc tarafından bir yılda inşa edilen yaklaşık 800 kg ağırlığındaki dev yumurta, 5 metre uzunluğa ve 3 metre genişliğe sahip.