Destici: "(Suriye'nin kuzeyindeki tasallut girişimleri) PYD-YPG unsurlarınca yapıldığı ortaya çıkarılmıştır"
Güncel Haberler
Büyük Birlik Partisi binasının toplantı salonu Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kürsüye gelişi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın...
Büyük Birlik Partisi binasının toplantı salonu
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kürsüye gelişi
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)