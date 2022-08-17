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Destici: "(Suriye'nin kuzeyindeki tasallut girişimleri) PYD-YPG unsurlarınca yapıldığı ortaya çıkarılmıştır"

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Büyük Birlik Partisi binasının toplantı salonu Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kürsüye gelişi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın...

Büyük Birlik Partisi binasının toplantı salonu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kürsüye gelişi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

AA / İhsan Can - Güncel

Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Güncel Haberler

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