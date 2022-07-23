Destici: "Millet iradesine yapılan hiç bir saldırıyı mazur görmedik, görmeyeceğiz"
AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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Alperen Ocakları İl ve İlçe Başkanları Genel İstişare Toplantısı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelişi Salonda bulunan partililer Saygı duruşu Kur'an-ı Kerim tilaveti İstiklal Marşı okunması Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kürsüye çıkışı...
Alperen Ocakları İl ve İlçe Başkanları Genel İstişare Toplantısı
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelişi
Salonda bulunan partililer
Saygı duruşu
Kur'an-ı Kerim tilaveti
İstiklal Marşı okunması
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kürsüye çıkışı
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen "Alperen Ocakları İl ve İlçe Başkanları Genel İstişare Toplantısı"nda konuştu. (1)
AA / Erlevent Gülbitti - Güncel