Destici: "Millet iradesine yapılan hiç bir saldırıyı mazur görmedik, görmeyeceğiz" - Haberler

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Destici: "Millet iradesine yapılan hiç bir saldırıyı mazur görmedik, görmeyeceğiz"

AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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Alperen Ocakları İl ve İlçe Başkanları Genel İstişare Toplantısı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelişi Salonda bulunan partililer Saygı duruşu Kur'an-ı Kerim tilaveti İstiklal Marşı okunması Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kürsüye çıkışı...

Alperen Ocakları İl ve İlçe Başkanları Genel İstişare Toplantısı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelişi

Salonda bulunan partililer

Saygı duruşu

Kur'an-ı Kerim tilaveti

İstiklal Marşı okunması

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kürsüye çıkışı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen "Alperen Ocakları İl ve İlçe Başkanları Genel İstişare Toplantısı"nda konuştu. (1)

AA / Erlevent Gülbitti - Güncel

Büyük Birlik Partisi Alperen Ocakları Hisarcık Güncel Haberler

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