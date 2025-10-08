Destici: İsrail'de Tutsak Milletvekillerimizi Bekliyoruz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in saldırdığı Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki milletvekillerinin Türkiye'ye getirilmesini beklediklerini belirterek, "Diğerlerini getiren, bu konuda güçlü bir irade ortaya koyan devletimizin bunu da başaracağına yürekten inanıyoruz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığını ve bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını belirten Destici, "Bunu evvelemirde lanetliyoruz, kınıyoruz ve mutlaka hesabının sorulması gerektiğini açık yüreklilikte ifade ediyoruz. Bu sadece bir hadsizlik değil, doğrudan hukuka ve milli iradeye hakaret, devlete ve millete meydan okumaktır." diye konuştu.

Destici, konuyla ilgili olarak derhal hukuki işlemlerin başlatılması ve böyle bir durumun tekrar yaşanmasına müsaade edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen aktivistlere şükranlarını ileten Destici, şunları kaydetti:

"Belki Gazze'ye ulaşamadılar ama Gazze'nin feryadına yetiştiler. Pek çoğu ülkemize ve ülkelerine döndü ama hala İsrail'de tutsak olarak bulunanlar var. Bunların içerisinde bildiğim kadarıyla 3 milletvekilimiz de var. O grubun da bir an önce Türkiye'ye getirilmesini ve bu zalimlerin, soykırımcıların elinden kurtulmasını bekliyoruz. Diğerlerini getiren, bu konuda güçlü bir irade ortaya koyan devletimizin bunu da başaracağına yürekten inanıyoruz."