Mustafa Destici'den, Ankara Valisi Canbolat'a "Hayırlı Olsun" Ziyareti
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Yakup Canbolat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
(ANKARA)- Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi olarak atanan Yakup Canbolat'a, Ankara Valiliği'nde "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduklarını bildirdi.
Destici'nin, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Ankara Valimiz Sayın Yakup Canbolat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Nazik ev sahipliği dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, başkentimiz Ankara'ya hizmet yolunda üstlendikleri görevde üstün başarılar diliyorum."
Kaynak: ANKA