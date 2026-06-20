Mustafa Destici'den, Ankara Valisi Canbolat'a "Hayırlı Olsun" Ziyareti

(ANKARA)- Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi olarak atanan Yakup Canbolat'a, Ankara Valiliği'nde "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduklarını bildirdi.

Destici'nin, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Ankara Valimiz Sayın Yakup Canbolat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Nazik ev sahipliği dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, başkentimiz Ankara'ya hizmet yolunda üstlendikleri görevde üstün başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA