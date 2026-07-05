Destici: Başbağlar Katliamı Failleri Cezalandırılmalı

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Başbağlar Katliamı'nın tüm yönleriyle aydınlatılması ve faillerinin cezalandırılması gerektiğini belirterek, "Başbağlar'la ilgili hiçbir karanlık nokta bırakmamak, katilleri cezalandırmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin, şehitlere, şehit ailelerine ve aziz milletimize borcudur" açıklamasını yaptı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başbağlar Katliamı'nın 33. yılı dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada, katliamın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini belirterek, olayın faillerinin cezalandırılmasının devletin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Destici, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne düzenlenen saldırıda 33 sivilin yaşamını yitirdiğini, köyde çok sayıda ev ile okul, cami ve köy konağının yakıldığını hatırlattı. Katliamın üzerinden 33 yıl geçmesine rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamadığını belirten Destici, "Başbağlar'la ilgili hiçbir karanlık nokta bırakmamak, katilleri cezalandırmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin, şehitlere, şehit ailelerine ve aziz milletimize borcudur" ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin soruşturmanın 1998 yılında takipsizlik kararıyla sonuçlandığını anımsatan Destici, bugüne kadar görev yapan hükümetlerin faillerin ortaya çıkarılması konusunda sorumluluk taşıdığını belirtti.

"TERÖRE HOŞGÖRÜ GÖSTEREN HERKES TÜRKİYE'DE İŞLENEN CİNAYETLERİN ORTAĞIDIR"

Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini belirten Destici, terör saldırılarının binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve ülkeye ağır ekonomik zarar vermesine neden olduğunu ifade etti. Destici, şunları kaydetti:

"Bugün, sadece bu topraklarda değil, dünya üzerinde yaşanmış en korkunç cinayetlerin sorumluları, aramızda dolaşıyor, kürsülere çıkarılıyor, bizimle, milletimizle, hukukla, insanlıkla alay eder gibi bize, 'demokrasi' konusunda, 'insan hakları' konusunda, nasıl yaşamamız, nasıl yönetilmemiz, devletimizin nasıl yapılanması, anayasamızın nasıl olması, nasıl konuşmamız, nasıl düşünmemiz konusunda, akıl vermeye, yol göstermeye çalışıyorlar. Şahit olduklarımız, anlamsız, iğrenç, sonu gelmeyen bir şaka gibi…"

İçeride ve dışarıda, teröre 'hoşgörü gösteren', 'görmezden gelen', 'gerekçe arayan', 'diyalog kuran', 'yardım eden', 'iş birliği yapan' herkes, başta Başbağlar olmak üzere, Türkiye'de işlenen cinayetlerin ortağıdır, katillerin ve canilerin tarafındadır. Başbağlar Katliamının 33. yılında, kaybettiğimiz kardeşlerimiz ve evlatlarımızla birlikte, tüm şehitlerimizi, hatıralarının ve acılarının hayatımız boyunca bizimle yaşayacağını ifade ederek, rahmetle anıyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun."

Kaynak: ANKA