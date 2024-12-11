Desenlerin Tarihi: Motiflerin Evrensel Hikayesi Sergisi Açıldı

"Desenlerin Tarihi: Motiflerin Evrensel Hikayesi" adlı resim sergisi, Rami Kütüphanesinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi ve Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı iş birliğinde gerçekleştirilen sergi, engelli bireylerle yapılan bir sanat yolculuğunun ürünü olarak hayata geçirildi.

Sergide, hem estetik açıdan hem de dayanışmanın ve insan potansiyelinin güçlü simgeleri olarak anlam taşıyan 50'yi aşkın eser yer alıyor.

Eser sahiplerinin kendilerini özgürce ifade ettiği tablolar, her biri bir anlatıya dönüşen motiflerle izleyicilerine derin duygusal bir deneyim sunuyor.

Sergi, Rami Kütüphanesi F1 Salonunda 13 Aralık'a kadar 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.