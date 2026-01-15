Haberler

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında gözaltına alınan Çayırgan hakkında adli kontrol kararı

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan eski voleybolcu Derya Çayırgan, ifadesinin ardından adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski voleybolcu Derya Çayırgan hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çayırgan'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Savcılıkta ifadesi alınan Çayırgan, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkamama" şeklindeki adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, talep doğrultusunda Çayırgan hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
