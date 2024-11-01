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Derya Bulut'tan Tarım Müdürü Gökhan Karaca'ya Ziyaret

Derya Bulut'tan Tarım Müdürü Gökhan Karaca'ya Ziyaret
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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca'yı ziyaret ederek başarılarından dolayı tebrik etti ve belediye faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Kırklareli Üniversitesi tarafından düzenlenecek hardaliye üretim eğitimi için kayıt sürecinin 6 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca'yı ziyaret etti.

Bulut, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce başarılı çalışmalar yapıldığını belirterek, belediye faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Karaca da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hardaliye üretim eğitimi verilecek

Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezince hardaliye üretim eğitimi verilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamada, eğitime katılmak isteyenlerin 6 Kasım Çarşamba gününe kadar kayıt yaptırmaları gerektiği belirtildi.

Eğitimin 9 Kasım Cumartesi gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel
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