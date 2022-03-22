Derya 8 kurşunla vurulup sakat kaldı, mahkeme adli tıp raporu istedi

MERSİN (DHA) - MERSİN'de boşanma davası açtığı eşi Şerif Aksoy'un (30) silahlı saldırısında ağır yaralanıp, sakat kalan Derya Demir'in (27) davasında, yaralarının öldürmeye yönelik olup, olmadığının belirlenmesi için adli tıp kurumundan rapor istendi.

Olay, geçen yıl 29 Aralık'ta Akdeniz ilçesi, Camiişerif Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Derya Demir, işe gittiği sırada boşanma davası açtığı ve ayrı yaşadığı Şerif Aksoy'un silahlı saldırısına uğradı. Sağ ve sol bacağına 8 kurşun isabet eden Demir, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 gün yoğun bakımda kalan Demir, tedavisinin ardından taburcu oldu. Saldırı anı ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, Şerif Aksoy Adana'da gözaltına alındı.

Çift bu süreçte boşanırken, Şerif Aksoy hakkında 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Davanın ikinci duruşması, bugün Mersin Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Şerif Aksoy ile saldırının ardından 4 ameliyat geçiren ve tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Derya Demir katılmadı, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Mahkeme, Derya Demir'in aldığı yaralarının öldürmeye yönelik olup, olmadığının belirlenmesi için adli tıp kurumundan istenen raporun beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.