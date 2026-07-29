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Dervişoğlu, şehit er yakınları ve gazilerin eylemine destek için TBMM'den Güvenpark'a yürüdü

Dervişoğlu, şehit er yakınları ve gazilerin eylemine destek için TBMM'den Güvenpark'a yürüdü
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(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin haftalık grup toplantısının ardından, eylemlerini sürdüren gazilere destek vermek üzere beraberindeki heyetle TBMM Çankaya Kapısı'ndan Güvenpark'a yürüdü.

(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin haftalık grup toplantısının ardından, eylemlerini sürdüren gazilere destek vermek üzere beraberindeki heyetle TBMM Çankaya Kapısı'ndan Güvenpark'a yürüdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin haftalık grup toplantısının sona ermesinin ardından Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen şehit er yakınları ile gazilerin "eşit özlük hakları" talebiyle Güvenpark'ta başlattıkları oturma eylemine destek vermek için TBMM Çankaya Kapısı'ndan yürüyerek Güvenpark'a geçti.

Dervişoğlu'na, milletvekillerinin yanı sıra grup toplantısına gelen partililer de eşlik etti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Güvenpark'ta oturma eylemi yapan er şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Kaynak: ANKA
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