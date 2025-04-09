İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan İmamoğlu'nun Babasının Evine Yapılan Aramaya Tepki
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun babasının Evine jandarma tarafından yapılan aramaya sert tepki gösterdi. Dervişoğlu, ailelerin kutsal olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu tür uygulamalara engel olmasını talep etti.
(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun babasının evinin aranmasına, "Aile her tür kavganın dışındadır ve kutsalımızdır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çirkinliklere mutlaka engel olmalıdır." diyerek tepki gösterdi.
Dervişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Edremit'teki evinin jandarma tarafından aranmasına tepki gösterdi.
Dervişoğlu, "Aile her tür kavganın dışındadır ve kutsalımızdır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çirkinliklere mutlaka engel olmalıdır. Bu konudaki hassasiyetinden sıkça bahseden Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çirkinliklere mutlaka engel olmalıdır." dedi.