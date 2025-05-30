Dervişoğlu'ndan 10. Yargı Paketi ve Terörsüz Türkiye Vurgusu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'ye sunulan 10'uncu yargı paketine ilişkin, "Bugünkü tabloda cezaevleri kapasitesini aşmış durumda. Bunu hafifletmek amacıyla bir infaz düzenlemesi yapılır ve suçlar doğru seçilirse faydalı sonuçları söz konusu olabilir." dedi.

Sözcü TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Dervişoğlu, parti olarak yürütülen süreçle ilgili bazı itirazları olmasına rağmen Terörsüz Türkiye sürecini destekleyeceklerini söyledi.

Dervişoğlu, "Süreç için ortaya konulmuş tanımlamalara karşı yaptığım itirazlar salt milliyetçi reflekslerle yapılmış itirazlar olarak tanımlanıyor. Türkiye'de yaşayan kimsenin Terörsüz Türkiye'ye itirazı olamaz. İtirazımız, muhatap kabul edilen terör örgütü ve o terör örgütünün elebaşının niyetlerini, hedeflerini ve emellerini değiştirmediği, değiştirmeyeceğinden kaynaklı. Bu sürecin doğru bir biçimde anlaşılması, Türkiye'nin de bu meseleye kapsamlı bir perspektiften bakarak çözümünü orada araması gerekiyor." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının önemli olduğunu ifade eden Dervişoğlu, adımların büyük bir dikkatle atılması gerektiğini kaydetti.

Dervişoğlu, Terörsüz Türkiye'yi en çok kendi kuşağının arzulayacağını dile getirerek, "Çünkü terör denen beladan doğduğu günden beri en fazla çeken bizim kuşak. Yaşadıklarımı anlattığımda insanlar şaşırıyor." dedi.

10'uncu yargı paketi

TBMM'ye sunulan 10'uncu yargı paketine ilişkin de Dervişoğlu, "Bugünkü tabloda cezaevleri kapasitesini aşmış durumda. Bunu hafifletmek amacıyla bir infaz düzenlemesi yapılır ve suçlar doğru seçilirse faydalı sonuçları söz konusu olabilir. Ama benim kanaatim şu; bir devlet kendine karşı işlenmiş suçları affedebilir. Ben elbette ki herkesin bayramı hürriyet içerisinde evinde geçirmesini arzu ederim ama buna bir yöntem getirmek lazım." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, yeni anayasa konusunda kendisinin ve partisinin duruşunun açık ve net olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin bugün ihtiyaç duyduğu şey, geleceğimiz açısından hepimizi tehlikeye düşürecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden kurtulmak olmalı." diye konuştu.

"Ekrem İmamoğlu'nun yeterli desteği aldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna da Dervişoğlu, şöyle yanıt verdi:

"Ekrem Bey'in cumhurbaşkanı adayı olarak seçim takviminden çok önce ortaya çıkarılması kendisini hedef tahtasına koymuştur. 31 Mart seçimlerinden çıkılıp zafer sarhoşluğu içindeyken ana muhalefet partisine uyarı nitelikli açıklamalar yaptım. Çünkü eş zamanlı olarak ben de yeni genel başkan seçilmiştim. 'Şayet geleceğe dair bir planlama yapılıyorsa bu 31 Mart seçimlerinin sonuçlarına bakarak, bundan artık biz her şeyi hallettik sonucunu da çıkarmak suretiyle tek bir partiye ait stratejiler oluşturmak yanlıştır.' dedim. Bunun sonucu olarak da Sayın İmamoğlu şu anda cumhurbaşkanı adayı olmasaydı şayet, normal bir büyükşehir belediye başkanı adaylığı statüsünde kalsaydı, bu işte muhatap kılınmayacaktı."