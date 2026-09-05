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Dervişoğlu, vefat eden ilçe başkanının ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Dervişoğlu, vefat eden ilçe başkanının ailesine taziye ziyaretinde bulundu
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçen günlerde hayatını kaybeden İYİ Parti Altınordu İlçe Başkanı Adnan Ateşoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçen günlerde hayatını kaybeden İYİ Parti Altınordu İlçe Başkanı Adnan Ateşoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İYİ Parti Altınordu İlçe Başkanı ve iş insanı Adnan Ateşoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Adnan Ateşoğlu, geçen hafta vefat etmiş, Altınordu Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaömer Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Kaynak: ANKA
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