Haberler

Dervişoğlu Gençlerden Sorular Bekliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gençlere seslenerek 'Eşit Bakış' programı için daha fazla soru sormalarını istedi. Dervişoğlu, katılımcıların sorularını yanıtlayacağı yeni bölümde zorlayıcı sorular beklediğini ifade etti.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Sevgili arkadaşlarım, geçen hafta bir program başlatmıştık. Benim paylaştığım videonun altına sizler sorularınızı sordunuz. Ben de büyük bir keyifle cevapladım. Şimdi programın bir başka evresinde yine sorularınızı bekliyorum fakat sorularınızı seçerken özenli davranmanıza gerek yok. Beni biraz daha zorlamanızı istiyorum. Çünkü biliyorum ki yarını soranlar kurarlar. Gelin siz sorun, ben cevaplayayım ve sesimizi birlikte duyuralım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından, "Genç arkadaşlarım; 'Eşit Bakış' için yorumlarda yeni sorularınızı bekliyorum. Rahat olun. Bu kez biraz daha zorlayın beni" notuyla paylaştığı videoda gençlere seslendi. Dervişoğlu gençlerin sorularını yanıtladığı 'Eşit Bakış'ın 3'üncü bölümü için gençlerden sorular beklediği belirtti. Dervişoğlu, videoda şunları kaydetti:

"Sorularınızı seçerken özenli davranmanıza gerek yok"

"Sevgili arkadaşlarım, geçen hafta bir program başlatmıştık. Benim paylaştığım videonun altına sizler sorularınızı sordunuz. Ben de büyük bir keyifle cevapladım. Şimdi programın bir başka evresinde yine sorularınızı bekliyorum fakat sorularınızı seçerken özenli davranmanıza gerek yok. Beni biraz daha zorlamanızı istiyorum. Çünkü biliyorum ki yarını soranlar kurarlar. Gelin; siz sorun, ben cevaplayayım ve sesimizi birlikte duyuralım."

Kaynak: ANKA / Güncel
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin

Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Ankara'yı karıştıran paylaşım: Meselenin aslı ortaya çıkınca apar topar gözaltına alındı

Ankara'yı karıştıran paylaşım: Gerçek ortaya çıkınca evinden aldılar
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Ev işlerini dakikalar içinde hallediyor! İşte insansı robot NEO'nun fiyatı

Tek tuşla çamaşır katlıyor, bulaşık yıkıyor! İşte robot NEO'nun fiyatı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.