Dervişoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özfatura için başsağlığı diledi

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura için taziye mesajı yayımladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'e iki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet eden, siyaset hayatımızın kıymetli isimlerinden Dr. Burhan Özfatura'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA