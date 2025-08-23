Derince'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan yangında 4 baraka yandı, 1 kaplumbağa yaşamını yitirdi. Yangın, otluk alanda başlayarak ağaçlık bölgeye sıçradı ancak tamamen söndürüldü.

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki yangın tamamen söndürüldü. Otluk alanda çıkıp ağaçların bulunduğu bölgeye sıçrayan yangında alevler barakalara da sıçradı. Yangında 4 baraka yandı. Ayrıca 1 kaplumbağa da yangında öldü.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/Derince(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
