Derince'de Yangın Kontrol Altına Alındı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan yangında 4 baraka yandı, 1 kaplumbağa yaşamını yitirdi. Yangın, otluk alanda başlayarak ağaçlık bölgeye sıçradı ancak tamamen söndürüldü.
HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/Derince(Kocaeli),
