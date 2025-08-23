Derince'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki yangın tamamen söndürüldü. Otluk alanda çıkıp ağaçların bulunduğu bölgeye sıçrayan yangında alevler barakalara da sıçradı. Yangında 4 baraka yandı. Ayrıca 1 kaplumbağa da yangında öldü.

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN/Derince(Kocaeli),