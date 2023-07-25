Derince'de Kaptan Kırdudu'nun Katili Yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Kaptan Kırdudu'nun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, polis kamera kayıtlarında kan damlayan bir kişiyi tespit etti. Yaralı olan katil zanlısı Murat Ekemen gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Kaptan Kırdudu'nun (26) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, bölgedeki kamera kayıtlarını izleyen polis olay gecesi kendisinden kan damlayarak ilerleyen bir kişiyi tespit etti. Kan damlalarının izini süren polis kendisi de yaralı olan katil zanlısı Murat Ekemen'i (40), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına aldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 23 Temmuz gecesi meydana gelen olayda, Mimar Sinan Parkı içerisinde bir kişiyle tartışan Kaptan Kırdudu, karın ve baldır bölgelerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, park çevresindeki tüm iş yerlerinin güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Kamera görüntülerinde, uzak mesafeden geçen bir kişinin üzerinden kan damladığını tespit eden ekipler, bölgeye giderek kan damlalarını takip etti.

Gözaltına alındığında yaralı olduğu belirlenen katil zanlısı Murat Ekemen, hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekemen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.