İstinat duvarı çöktü binada hasar oluştu

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, temel kazısı yapılan bölgede istinat duvarının çökmesi sonucu bitişikteki 2 katlı binada hasar oluştu. Olayda yaralanan olmazken, hasar gören bina ve duvarın üst kısmındaki diğer bina boşaltıldı.

Olay, sabah saatlerinde Derince'ye bağlı Çenedağ Mahallesi Cavit Sokak'ta meydana geldi. Bir inşaat için temel kazısı yapılan bölgede istinat duvarının bir bölümü çöktü. Yıkılan duvarın parçaları, bitişiğindeki 2 katlı binada hasara yol açtı. Gürültüyle dışarıya çıkan bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, ekiplerin incelemesinin ardından hasar oluşan bina ve yıkılan duvarın üst kısmındaki bir diğer bina tedbirden boşaltıldı. Bina sakinleri ise yakınlarının yanına yerleşti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.