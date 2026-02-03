Haberler

İstinat duvarı çöktü binada hasar oluştu

İstinat duvarı çöktü binada hasar oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde inşaat sahasında istinat duvarının çökmesi sonucu bitişikteki iki katlı binada hasar oluştu, bina tedbiren boşaltıldı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, temel kazısı yapılan bölgede istinat duvarının çökmesi sonucu bitişikteki 2 katlı binada hasar oluştu. Olayda yaralanan olmazken, hasar gören bina ve duvarın üst kısmındaki diğer bina boşaltıldı.

Olay, sabah saatlerinde Derince'ye bağlı Çenedağ Mahallesi Cavit Sokak'ta meydana geldi. Bir inşaat için temel kazısı yapılan bölgede istinat duvarının bir bölümü çöktü. Yıkılan duvarın parçaları, bitişiğindeki 2 katlı binada hasara yol açtı. Gürültüyle dışarıya çıkan bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, ekiplerin incelemesinin ardından hasar oluşan bina ve yıkılan duvarın üst kısmındaki bir diğer bina tedbirden boşaltıldı. Bina sakinleri ise yakınlarının yanına yerleşti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak

Avrupa ülkesinde devrim niteliğinde "sosyal medya" adımı
Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi

Epstein'in dairesinde bir kadınla fotoğrafı çıktı hatırlamıyorum dedi
Komşusu baba ve oğlunu otomobille ezip yaralayan sanığa hapis istemi; o anlar kamerada

Baba ile oğlunun ecel terleri döktüğü anlar kamerada
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak

Avrupa ülkesinde devrim niteliğinde "sosyal medya" adımı
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu

Galatasaray'dan transfer etti
Zincir restorandan tost yedi, hafıza kaybı yaşadı

Zincir restorandan tost yedi, hafıza kaybı yaşadı