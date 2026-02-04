Haberler

Kocaeli'de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan 6 sanıktan 3'ü tutuklu, 3'ü beraat etti. Sanık Bilal K. 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, maktul Murat Tosun'un babası İsmail Hakkı Tosun ile taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen tutuklu sanık Bilal K, pişman olduğunu, kastının öldürmek değil yaralamak olduğunu öne sürerek, nişanlısının taciz iddiası üzerine nefsine hakim olamadığını iddia etti.

Bilal K.'nın babası tutuklu sanık Mehmet K. da oğlunda bıçak olduğunu bilmediğini ileri sürerek pişman olduğunu söyledi.

Olay tarihinde Bilal K.'nın nişanlısı olan tutuklu sanık Hiranur B. ise kimseyi azmettirmediğini savunarak, beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bilal K'yi "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 12 yıl 9 ay, "6136 sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan 6 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mehmet K.'nın "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün, "6136 sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan ise 5 ay hapsine hükmeden mahkeme, Sanık Hiranur B'ye "kasten yaralamaya azmettirme" suçundan 12 yıl 6 ay, tutuksuz sanık Kerem K'ye "kasten yaralamaya yardım etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanıklar Semanur O. ve Birsen K.'nın ise beraatine hükmedildi.

Olay

Derince ilçesindeki Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'nun bahçesinde 5 Şubat 2024'te bıçaklı saldırıya uğrayan Murat Tosun, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, olaya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklanmıştı. Sanıklardan Kerem K, ilk duruşmada tahliye edilmişti.

