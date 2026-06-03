Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir iş yerinden beyaz eşya çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çalınan eşyalar sahibine teslim edildi.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde iş yerinden beyaz eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki iş yerinden beyaz eşyaların çalınmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliler G.B. ve Y.A'yı İzmit ilçesinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ele geçirilen eşyalar, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş