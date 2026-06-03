Haberler

Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir iş yerinden beyaz eşya çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çalınan eşyalar sahibine teslim edildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iş yerinden beyaz eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki iş yerinden beyaz eşyaların çalınmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliler G.B. ve Y.A'yı İzmit ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen eşyalar, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak

Trump, Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Onur Akın'dan Kılıçdaroğlu'na bir darbe daha: Eserlerimi izinsiz kullanmayın

Onur Akın'dan Kılıçdaroğlu'na bir darbe daha
İzmir'de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu

Evin kapısına poşetle asıldı! Sesleri duyan ne yapacağını şaşırdı
Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar'dan dikkat çeken paylaşımlar

Cinayetin ardından Dilan Polat'ın şarkısını paylaştılar
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin

Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı

Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha