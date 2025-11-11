Derik'te, Şehit Kaymakam Safitürk için mevlit okutuldu

MARDİN'in Derik ilçesinde Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehadetinin 9'uncu yıldönümü için mevlit okutuldu.

Derik ilçesinde, Kırsal Pirinçli Mahallesi'nde Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Karaalp ile kent protokolünün katılımıyla Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına yapılan Kütüphane'nin açılış töreni düzenlendi. Törenin ardından Şehit Kaymakam Safitürk için, isminin verildiği camide mevlit okutuldu. Programa Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Karaalp, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, Trabzon Şehitler Derneği Başkanı Şeref İşler, Mardin Trabzonspor taraftarları Derneği Başkanı İbrahim Aydın, İlçe Müftüsü Doktor İbrahim Halil Şimşek, siyasi ve sivil kuruluş temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Şehit Kaymakam Safitürk ve tüm şehitler için dua edildi, kılınan öğle namazı ardından lokma dağıtıldı.

YÜZLERCE FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Programa, Kültür Merkezi konferans salonunda devam edildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, Şehit Kaymakam Safitürk'ün hayatını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı, ilahiler, ezgiler ve şiirler okundu. Öğrenciler tarafından çizilen Safitürk'ün resimlerini yer aldığı sergi gezildi, satranç dalında dereceye giren öğrencilere madalya ve kupa hediye edildi. Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve beraberindekiler, daha sonra 'Milli Ağaçlandırma Günü' vesilesiyle ilçenin Zeytinpınar mahallesinde bulunan, 58 dönümlük devlet ormanı arazisinde yüzlerce fidan toprakla buluşturularak program sona erdi.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),