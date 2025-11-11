Haberler

Derik'te, Şehit Kaymakam Safitürk için mevlit okutuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MARDİN'in Derik ilçesinde Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehadetinin 9'uncu yıldönümü için mevlit okutuldu.

MARDİN'in Derik ilçesinde Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehadetinin 9'uncu yıldönümü için mevlit okutuldu.

Derik ilçesinde, Kırsal Pirinçli Mahallesi'nde Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Karaalp ile kent protokolünün katılımıyla Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına yapılan Kütüphane'nin açılış töreni düzenlendi. Törenin ardından Şehit Kaymakam Safitürk için, isminin verildiği camide mevlit okutuldu. Programa Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Karaalp, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, Trabzon Şehitler Derneği Başkanı Şeref İşler, Mardin Trabzonspor taraftarları Derneği Başkanı İbrahim Aydın, İlçe Müftüsü Doktor İbrahim Halil Şimşek, siyasi ve sivil kuruluş temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Şehit Kaymakam Safitürk ve tüm şehitler için dua edildi, kılınan öğle namazı ardından lokma dağıtıldı.

YÜZLERCE FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Programa, Kültür Merkezi konferans salonunda devam edildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, Şehit Kaymakam Safitürk'ün hayatını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı, ilahiler, ezgiler ve şiirler okundu. Öğrenciler tarafından çizilen Safitürk'ün resimlerini yer aldığı sergi gezildi, satranç dalında dereceye giren öğrencilere madalya ve kupa hediye edildi. Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve beraberindekiler, daha sonra 'Milli Ağaçlandırma Günü' vesilesiyle ilçenin Zeytinpınar mahallesinde bulunan, 58 dönümlük devlet ormanı arazisinde yüzlerce fidan toprakla buluşturularak program sona erdi.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalıştıramayınca ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Dursun Özbek'ten ''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna cevap

''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna bakın ne dedi
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Lionel Messi'den Barcelonalıları duygulandıran paylaşım

Lionel Messi bu kez ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.