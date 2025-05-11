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Derik'te Orman Yangınlarına Karşı Temizlik Etkinliği Düzenlendi

Derik'te Orman Yangınlarına Karşı Temizlik Etkinliği Düzenlendi
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Mardin'in Derik ilçesinde 'Orman Benim' etkinlikleri kapsamında, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 36 dekarlık maliye ormanı temizlendi. Kaymakam, emniyet müdürü ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte çevre temizliği yapıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde orman yangınlarına karşı etkinlik düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, "Orman Benim" etkinlikleri kapsamında, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla düzenlenen temizlik etkinliğinde ilçedeki 36 dekarlık maliye ormanı alanı temizlendi.

Kaymakam Yunus Emre Bayraklı ve beraberindekiler, öğrencilerle ormanda çöp topladı.

Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mevlid Taş, Mazıdağı Orman İşletme Şefi Gülistan Menekşe, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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