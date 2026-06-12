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Derik'te dijital atölye hizmete açıldı

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Mardin'in Derik ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurulan dijital atölye, düzenlenen törenle açıldı. Atölyede dikiş ve nakış teknolojileriyle kursiyerler kısa sürede ürün çıkarabilecek.

MARDİN'in Derik ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurulan dijital atölye, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Derik Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurulan ve dikiş ile nakış teknolojileriyle donatılan dijital atölye, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Derik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Törene Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılınç, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Çekmez, eğitmenler ve kursiyerler katıldı. Kaymakam Bayraklı, açılışta yaptığı konuşmada, "Halk Eğitimi Merkezleri hayat boyu öğrenme anlayışının en önemli merkezlerinden biridir. Yaygın eğitim, bireylerin kişisel ve mesleki gelişiminde önemli bir rol üstlenmektedir. Dijital teknolojilerle donatılan atölyenin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Çekmez ise, "Dijital eğitim-öğretim ve tasarım atölyesinin açılışını birlikte gerçekleştirdik. Birden fazla teknolojik makineyi dikiş ve nakışla buluşturacağımız, ürünler ortaya çıkaracağımız, renkli desenleri kumaşa aktaracağımız bir ortam oluştu. Bu makineler sayesinde kurumumuz daha işlevsel, daha teknolojik ve daha yaratıcı ürünler ortaya koyacaktır" diye konuştu.

Atölyenin usta öğreticisi Süreyya Ektiren de, "Biz burada dijital atölye sınıfını açtık. Öğrencilerimize önemli katkıları olacak. Evde günler sürebilecek bir nakışı burada 2 saatte tamamlayabiliyoruz. Kurslara katılanlar meslek sahibi olurken ekonomik gelir de elde edebilecekler" ifadelerini kullandı.

Program, atölyenin gezilmesi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alınmasının ardından sona erdi.

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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