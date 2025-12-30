Mardin'de 1 kişinin öldüğü kavgada 1 tutuklama
Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 19 yaşındaki Kanivar Gözen hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Olay, 27 Aralık'ta gece saatlerinde Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgada Kanivar Gözen, bıçakla yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gözen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.Y. (25) çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, A.Y., M.Y., B.G., E.A. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.