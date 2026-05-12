Derik Şehit Uzman Çavuş Serdar Temelli Ortaokulu'nda TUBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Derik ilçesine bağlı kırsal Bozbayır Mahallesi'ndeki, 18 kırsal mahalleden 400 öğrencinin eğitim gördüğü Şehit Uzman Çavuş Serdar Temelli Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi. Fuar açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Karaalp, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tayyip Eken, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Proje yürütücüsü Fen Bilimleri öğretmeni Yüksel Erkmen, "Çocuklarla bu projeyi yaptığımız için çok mutluyuz" dedi.

ÖĞRENCİLER PROJELERİNİ ANLATTI

Fuarda projesini tanıtan 7'nci sınıf öğrencisi Hatice Çelik, "Biz bugün akıllı çöp toplayan robot tasarladık. Robotumuz self motorlar sayesinde çöpleri alıp sepetine koyabiliyor, aynı şekilde sepetler de self motorlar sayesinde boşaltılıyor. Robotumuzu, bu aralar her yerde olan çöpleri azamiye indirmek amacıyla tasarladık" diye konuştu.

8'inci sınıf öğrencisi Abdulaziz Esen de projesini tanıtarak, emeği geçen okul yönetimi ve öğretmenlerine teşekkür etti.

