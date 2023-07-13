Derik ilçesinde kaçış rampası yapıldı

Derik ilçesinde eğimli yolda yaşanması muhtemel kazaların önüne geçmek için kaçış rampası yapıldı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, kaçış rampası çalışmalarını yerinde inceleyerek, ilgililerden bilgi aldı.

Derik ilçesinde eğimli yolda fren arızası ve lastik patlaması gibi nedenlerle yaşanması muhtemel kazaların önüne geçilmesi için kaçış rampası yapıldı.

İlçede Derik Mazıdağı kara yolunda yapımına başlanan kaçış rampası tamamlandı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, kaçış rampası çalışmalarını yerinde inceleyerek, ilgililerden bilgi aldı