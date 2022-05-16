DEREYE DÜŞEN İNEK KURTARILDI - Haberler

DEREYE DÜŞEN İNEK KURTARILDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU'da, düştüğü dereden çıkamayan inek, itfaiye ve köylülerin yardımıyla kurtarıldı.
BOLU'da, düştüğü dereden çıkamayan inek, itfaiye ve köylülerin yardımıyla kurtarıldı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Aşağı Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çayırlık alanda otlayan İbrahim Gül'e ait inek, dengesini kaybederek dereye düştü. İnek, bulunduğu yerden çıkamayınca durum itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla halatla ineği dereden çıkardı. İnek, sahibine teslim edildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel