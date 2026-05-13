Haberler

Artvin'de dereye düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Borçka ilçesinde topunu almak için girdiği derede suya kapılan 11 yaşındaki çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu hastaneye kaldırdı ve tedavi sonrası taburcu etti.

Artvin'in Borçka ilçesinde topunu almak için girdiği derede suya kapılan çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Aksu Mahallesinde yaşayan E.Y. (11), düşen topunu almak için indiği dere kenarında dengesini kaybederek suda sürüklenmeye başladı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine bir vatandaş, dereye atlayarak suda sürüklenen çocuğu tuttu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dere kenarında kendisini tutan kişi ile bir süre bekleyen çocuk, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin sarkıttığı iplerle sudan çıkarıldı.

Borçka Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çocuk, sağlık kontrolünün ardından taburcu edildi.

Öte yandan çocuğun sudan çıkarılma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...

"Öcalan'a statü" çağrısına AK Parti'den çok konuşulacak yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alperen Şengün, sevgilisini takipten çıktı

Büyük aşk bitti!

Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde

Fenerbahçe'yi yaktılar! Kesilen ceza servet değerinde
Görüntüsü ortaya çıktı! Jhon Duran Galatasaray için İstanbul’a gelmiş

Fener taraftarını çıldırtan görüntü!

Samsun'u vuran selin geldiği anlar kamerada

İlçeyi savaş alanına çeviren selin geldiği anlar kamerada
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe'ye "Evet" dedi! Süper Lig'in ayarlarıyla oynayacak

Uğurcan, yine Trabzonspor'a çuvalla para kazandıracak

Galatasaray'da adım atsa Trabzonspor para kazanıyor
Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge insanı çok mutlu

Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge insanı çok mutlu