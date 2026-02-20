Haberler

Derenin taşması ile yollar ve tarım arazilerini su bastı; mahsur kalan sürücü kurtarıldı

Derenin taşması ile yollar ve tarım arazilerini su bastı; mahsur kalan sürücü kurtarıldı
BURSA'nın Karacabey ilçesinde karın erimesi sonucu dere taştı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde karın erimesi sonucu dere taştı. Taşkın nedeniyle yollar ve ekili tarım arazileri, su altında kaldı; bölgede kamyoneti ile mahsur kalan bir sürücü de kurtarıldı.

Harmanlı Mahallesi'nde karın erimesi sonucu dere taşarken, yolları su bastı. Bölgede ekili olan tarım arazileri de zarar gördü. Taşan dereden akan su nedeniyle ulaşım aksarken, aracıyla bölgeden geçmeye çalışan bir sürücü, kamyoneti ile mahsur kaldı. İhbarla bölgeye itfaiye, BUSKİ ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücü, ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Yol geçici süreyle ulaşıma kapatılırken, bölgede ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

