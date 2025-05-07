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Yalnız yaşayan 76 yaşındaki adam yangında can verdi

Yalnız yaşayan 76 yaşındaki adam yangında can verdi
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Giresun'da yalnız yaşayan 76 yaşındaki adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Parkinson hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kızıltaş köyünde Mustafa Uslu'nun (76) yalnız yaşadığı evin mutfağında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EVDE ÇIKAN YANGINDA CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Evde yalnız olan ve Parkinson hastası olduğu öğrenilen Uslu, çıkan duman nedeniyle zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yaşlı adamın cenazesi, otopsi için Giresun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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