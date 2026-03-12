Dereköy Sınır Kapısı'na elektronik ekipman desteği

Türkiye- Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen "Daha Güvenli Sınırlar İçin İşbirliği Projesi" çerçevesinde temin edilen elektronik malzemeler, Dereköy Sınır Kapısı'na teslim edildi.

Kırklareli Valiliği, Edirne Valiliği ile Bulgaristan İçişleri Bakanlığına bağlı Hasköy, Yanbolu ve Burgaz Bölge Müdürlükleri ortaklığında yürütülen proje kapsamında alınan kamera, bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve belge imha makinesi gibi ekipmanların teslimi dolayısıyla Dereköy Sınır Kapısı'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye ile Bulgaristan arasında yürütülen projenin yalnızca teknik kapasiteyi artırmaya yönelik olmadığını, aynı zamanda iki ülke arasındaki güven, dayanışma ve ortak sorumluluk anlayışını da güçlendireceğini söyledi.

Proje ile sınır bölgelerinde görev yapan kolluk kuvvetlerinin mesleki kapasitelerinin artırılmasının, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin ve göç yönetimi alanında ortak bir çalışma zemini oluşturulmasının hedeflendiğini belirten Turan, sınırların devletlerin egemenliği ve güvenliğinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Sınırların aynı zamanda işbirliği, karşılıklı anlayış ve ortak sorumluluk bilincinin buluştuğu alanlar olduğuna işaret eden Turan, düzensiz göç, sınır aşan suçlar ve insan kaçakçılığı gibi konuların tek bir ülkenin tek başına çözebileceği meseleler olmadığını vurguladı.

Turan, sınır güvenliği alanında güçlü kurumsal kapasitenin, gelişmiş teknolojik altyapının ve uluslararası işbirliğinin büyük önem taşıdığını belirterek, devletin sınır güvenliği ve göç yönetimi konularında kararlı bir duruş sergilediğini kaydetti.

Güçlü sınırların yalnızca fiziki tedbirlerle sağlanamayacağını dile getiren Turan, "Güçlü sınırlar, güçlü kurumlar, donanımlı personel, modern teknoloji ve etkili uluslararası işbirliğiyle mümkündür. Devletimizin güvenlik birimleri, milletimizin huzuru ve kamu düzeninin korunması için gece gündüz büyük bir özveriyle görev yapmaktadır." dedi.

Programda, Kırklareli Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Dereköy Gümrük Müdürü Kubilay Tarhan ve Dereköy Kara Hudut Kapısı Şube Müdür Vekili Filiz Tunç da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Turan, teslim edilen elektronik malzemeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.