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Dereköy'den giriş yapan otomobilde 40 kilo 300 gram metamfetamin bulundu

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Dereköy'den giriş yapan otomobilde 40 kilo 300 gram metamfetamin bulundu
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Bulgaristan'dan Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan otomobilde 40 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta özel bölme tespit eden ekipler, 2 yabancı uyruklu zanlıyı gözaltına aldı.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan otomobilde 40 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 yabancı uyruklu zanlı yakalandı.

R.Ş. yönetimindeki otomobil, pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından şüphe üzerine Dereköy Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Şubesi ekiplerince x-ray taramasına sevk edildi.

Tarama sırasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, hangar bölümünde narkotik dedektör köpeği "Çinko"nun da katılımıyla detaylı aramaya alındı.

Ekipler, otomobilin ön göğüs ve motor arasında özel bir bölme oluşturulduğunu belirledi.

Aramada, 40 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sürücü R.Ş. ile araçta bulunan V.M. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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