Derecik'te yağış birçok köyü susuz bıraktı

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan sağanak yağışı nedeniyle birçok köy susuz kaldı.

Derecik ilçesine bağlı köylerde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Köylerde etkili olan yağışlar köprülerin yıkılmasına, derelerin taşmasına neden oldu.

Yağmurların su işlem hatlarını tahrip etmesi nedeniyle birçok köy susuz kalırken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla hasar gören boruların onarımı için seferber oldu. 3 günlük bir çabanın neticesinde suya kavuşacaklarını aktaran Mahmut Yılmaz isimli vatandaş, "İki üç gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok bölgede sel meydana geldi. Maalesef sular kesilmiş durumda. Biz vatandaşlar olarak iki gruba ayrıldık. Birinci ekip burada, ikinci ekip ise iki kilometre ötede boru hatlarını onarıyor. Yoğun çaba sonucunda boru hatlarını onardık ve inşallah bu akşam sularımıza kavuşacağız" dedi.