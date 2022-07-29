Dere yatağına atılan çantadan 3 kilo uyuşturucu ele geçti VAN'ın Saray ilçesinde dere yatağına atılmış çantada 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. VAN'ın Saray ilçesinde dere yatağına atılmış çantada 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Saray ilçesi kırsalında arama-tarama faaliyetlerinde bulunan jandarma ve polis ekipleri, dere yatağına atılmış çantada 3 kilo metamfetamin buldu. Ekipler, imha etmek üzere uyuşturucu maddeye el koydu. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu Saray Güncel Haberler

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