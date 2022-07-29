Dere yatağına atılan çantadan 3 kilo uyuşturucu ele geçti - Haberler

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Dere yatağına atılan çantadan 3 kilo uyuşturucu ele geçti

Dere yatağına atılan çantadan 3 kilo uyuşturucu ele geçti

VAN'ın Saray ilçesinde dere yatağına atılmış çantada 3 kilo metamfetamin ele geçirildi.

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VAN'ın Saray ilçesinde dere yatağına atılmış çantada 3 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Saray ilçesi kırsalında arama-tarama faaliyetlerinde bulunan jandarma ve polis ekipleri, dere yatağına atılmış çantada 3 kilo metamfetamin buldu. Ekipler, imha etmek üzere uyuşturucu maddeye el koydu. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Güncel

Saray Güncel Haberler

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