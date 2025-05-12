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Dere Taştı, Yanalak Köyü Su İçinde Kaldı

Dere Taştı, Yanalak Köyü Su İçinde Kaldı
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Sivas'a bağlı Yanalak köyünde sağanak yağış sonrası dere taştı ve sokaklar suyla doldu. Köy muhtarı, 20 yıldır bu sorunla mücadele ettiklerini belirterek, vatandaşların mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Dere taştı, köyün sokaklar nehre döndü

SİVAS - Sivas merkeze bağlı Yanalak köyünde etkili olan sağanak yağış sonrası dere taştı. Köyün sokakları adeta nehre döndü.

Sivas kent merkezine 57 kilometre uzaklıkta bulunan Yanalak köyünde sağanak yağış, etkili oldu. Kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Dere yatağından taşan yağmur suları, köyün içerisine doldu. Köyün sokaklarını nehre çeviren yağış, bir süre sonra etkisini kaybetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yanalak köyü muhtarı Kazım Demirel, "İşte halimizi görüyorsunuz. Dere yatağı olmadığından dolayı bu sorunları her hafta yaşıyoruz. Biz 20 yıldır bu sıkıntıları çekiyoruz. Şu anda köyümüzde evleri su bastı. Vatandaşlarımız çok mağdur durumda ve zararımız var. Bu duruma çare bulunmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENNUR ŞAHİN - Güncel
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