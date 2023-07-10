Üye Girişi
Haberler
Dere Taştı, Mahalleyi Su Bastı

Dere Taştı, Mahalleyi Su Bastı

Güncel Haberler

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nin içinden geçen derenin taşması sonucu mahalle merkezi sular altında kaldı. Mahalledeki iş yerleri ve evleri su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar, traktör ve iş makineleri yardımı ile güvenli yerlere taşındı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

DERE TAŞTI, MAHALLEYİ SU BASTI

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nin içinden geçen derenin taşması sonucu mahalle merkezi sular altında kaldı. Mahalledeki iş yerleri ve evleri su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar, traktör ve iş makineleri yardımı ile güvenli yerlere taşındı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Güncel

Darıçayırı Sakarya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title