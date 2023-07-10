Dere Taştı, Mahalleyi Su Bastı

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nin içinden geçen derenin taşması sonucu mahalle merkezi sular altında kaldı. Mahalledeki iş yerleri ve evleri su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar, traktör ve iş makineleri yardımı ile güvenli yerlere taşındı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.