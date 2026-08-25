Haberler

Ordu'da Fındık Toplarken Uçurumdan Düşen İki Kardeş Toprağa Verildi

Ordu'da Fındık Toplarken Uçurumdan Düşen İki Kardeş Toprağa Verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Çamaş ilçesinde fındık toplamak için bahçeye giden Melehat (60) ve Fatma Gümüş (65) kardeşler, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşerek hayatlarını kaybetti. Dere kenarında cansız bedenleri bulunan kardeşler, bugün kılınan cenaze namazının ardından Sarıyakup Mahallesi'nde toprağa verildi.

ORDU'nun Çamaş ilçesinde dere kenarında cansız bedenleri bulunan Melehat (60) ve Fatma Gümüş (65) kardeşlerin fındık toplamak için gittikleri bahçede 30 metre yükseklikten düştükleri belirlendi. Gümüş kardeşler, toprağa verildi.

Olay, dün Sarıyakup Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık toplamak için bahçeye giden kardeşler, akşam saatlerinde eve dönmeyince yakınları amaya çıktı. Aramalar sonucu 6 çocuk annesi Melehat ve 2 çocuk annesi Fatma Gümüş, dere kenarında ölü bulundu.

Yapılan incelemede, iki kardeşin yaklaşık 30 metreden düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Gümüş kardeşlerin Cansız bedenler, jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

ÇİFTE ÖLÜM YASA BOĞDU

Melehat ve Fatma Gümüş'ün, iki erkek kardeşle evlendiği öğrenildi. Melehat Gümüş'ün Ali Gümüş ile Fatma Gümüş'ün ise Hacı Mehmet Gümüş ile evlendiği belirtildi. Melehat Gümüş'ün eşi Ali Gümüş'ün hayatını kaybettiği bildirildi.

Kardeşlerin cenazeleri, bugün ikindi sonrası Sarıyakup Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP yönetimi 'mutlak butlan' davasında temyiz başvurusunu geri çekti

CHP'den mutlak butlan hamlesi! Başvuru geri çekildi
Öcalan 'Özel'e mesaj gönderdiği' iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo

Özgür Özel resti çekip yalanlamıştı! Öcalan'dan açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobil dereye uçtu! Feci kazada iki kadın hayatını kaybetti

Dereye uçan otomobil bu hale geldi! 2 kadın feci şekilde can verdi
Bursa’da yangın paniği: Alevler ormana sıçradı, helikopterler hemen havalandı

Alevler şehri sardı: Helikopterler peş peşe havalandı

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek

CHP'ye İstanbul'da kötü haber! Seçimler yenilecek
Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı

Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana elini uzattı

Video çekip aldığı maaşa isyan etti

Video çekip aldığı maaşa isyan etti
Yeni görevine dün başlamıştı! Kaymakam ve savcı eşi kaza geçirdi

Kaymakam ile savcı eşi kaza geçirdi!
İzmir'de gergin anlar! Yılanı görenler denizden hemen dışarı çıktı

Plajda gergin anlar! Görenler denizden hemen çıktı