İngiltere'nin Derby kentindeki 200 ev patlayıcı riskine karşı boşaltıldı

Güncelleme:
İngiltere'nin Derby kentindeki 7 sokakta yaklaşık 200 ev, bir evde patlayıcı bulunduğu istihbaratı üzerine tahliye edildi. Polis, iki kişiyi gözaltına alarak bölgede acil durum ilan etti.

İngiltere'nin Derby kentindeki 7 sokakta bulunan yaklaşık 200 ev, bir binada patlayıcı bulunduğu istihbaratı alınması üzerine boşaltıldı.

PATLAYICI İHBARI NEDENİYLE 200 EV BOŞALTILDI

Derbyshire Polisinden yapılan açıklamada, Derby kentindeki Vulcan Sokağı'nda bulunan bir evde patlayıcı bulunduğuna dair istihbarat alınması üzerine evde arama yapılacağı duyuruldu. Evin çevresindeki 7 sokağın dördünün tamamen, üçünün de kısmen tahliye edildiği kaydedilen açıklamada, yaklaşık 200 evin boşaltıldığı ifade edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Açıklamada, "Biri 40'lı, biri 50'li yaşlarında iki erkek, patlayıcı bulundurma suçundan gözaltına alındı ve sorgusu sürüyor. Bölgede acil durum ilan edildi. Polisler, itfaiye, ambulans ve yerel yönetimle işbirliği içinde çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Konunun terör olayı olarak ele alınmadığı kaydedilen açıklamada, çevreyi riske atacak bir durumun söz konusu olmadığı, tahliyelerin önlem amaçlı yapıldığı belirtildi.

Evleri boşaltılan vatandaşların bir gün dışarıda kalacakmış gibi hazırlık yapması istenen açıklamada, belediyenin konaklama yeri hazırladığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
