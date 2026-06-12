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Derbent'te Kızılay'ın kan bağışına yoğun destek

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Derbent'te Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında vatandaşlar, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki kan bağışı aracında kan vererek ihtiyaç sahiplerine yardımcı oldu. Yetkililer, bağışçılara ikramda bulunarak teşekkür etti.

Derbent'te Türk Kızılayı tarafından "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Vatandaşlar, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında bulunan Türk Kızılay'ı Konya Şubesi Kan Bağışı aracında kan bağışında bulundu.

Kan bağışı yapan vatandaşlar, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yetkililer, bağışçılara maden suyu ve bisküvi ikram ederek kampanyaya katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Osman Arslan
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