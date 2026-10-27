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Dera'da Ürdün saldırısında ölen 7 sivil için Et-Taf köyünde cenaze töreni düzenlendi

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Dera'da Ürdün saldırısında ölen 7 sivil için Et-Taf köyünde cenaze töreni düzenlendi
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Suriye'nin güneyindeki Dera'nın Sanameyn ilçesine bağlı Et-Taf köyünde, Ürdün'ün hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivil için cenaze töreni düzenlendi. Törene katılanlar saldırının sorumlularından hesap sorulması talebiyle slogan attı.

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, Ürdün'ün düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden siviller için cenaze töreni düzenlendi.

Dera'nın Sanameyn ilçesine bağlı Et-Taf köyünde düzenlenen törene, hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra çevre köylerden çok sayıda kişi katıldı.

Dera milletvekillerinin de hazır bulunduğu törende, katılımcılar saldırının sorumlularından hesap sorulması talebiyle sloganlar attı.

Ürdün Hava Kuvvetlerinin dün gece Suriye'nin güneyine düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivil hayatını kaybetmişti.

Saldırıları şiddetle kınayan Suriye yönetimi, Ürdün ile arasındaki Nasip Sınır Kapısı'nı geçici olarak kapatmıştı.

Ürdün ise Kerek'teki kilise saldırısına misilleme olarak Suriye'nin güneyinde düzenlediği hava saldırılarında terör örgütü DEAŞ'a ait mevzilerin hedef alındığını savunarak, sivil can kayıplarından üzüntü duyduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA
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