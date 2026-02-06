Haberler

İptal edilen ehliyetine KDK'nin devreye girmesiyle kavuştu

Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremin mağduru bir vatandaş, sürücü sertifikasını zamanında ehliyete dönüştüremediği için iptal edilen ehliyetine Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) müdahalesi ile kavuştu.

Sürücü sertifikasını belgeye dönüştürme süresini kaçırdığı için sürücü belgesi iptal edilen depremzede, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) devreye girmesiyle ehliyetine kavuştu.

Malatya'da yaşayan bir vatandaş, 2022'de girdiği ehliyet sınavında başarılı olarak sürücü belgesi almaya hak kazandı.

Sürücü sertifikasını alan vatandaş, bunu ehliyete dönüştüremeden 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremi yaşadı.

Deprem nedeniyle başka bir şehre taşınmak zorunda kalan vatandaş, bu süreçte sürücü belgesini çıkarmayı unuttu.

Uzun süre sonra nüfus müdürlüğüne giden depremzede, sertifikasını süresi içinde sürücü belgesine dönüştürmediği için ehliyetinin iptal edildiğini öğrendi.

Bunun üzerine KDK'ye başvuran depremzede, sertifikanın sürücü belgesine dönüştürülmesi için süre sınırının olduğunu bilmediğini belirtti.

Yönetmelik değişikliğiyle ehliyet alma süresinin kaldırıldığına işaret eden vatandaş, düzenlemenin, kendisi gibi daha önce süreyi aşmış deprem mağdurlarını kapsamadığını ifade etti.

Deprem sonrası fiziksel ve psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini anlatan depremzede, bireysel durumunun istisna olarak değerlendirilerek hakkının iade edilmesini talep etti.

Başvuruyu inceleyen KDK, sorunun çözümü için ilgili kurumlarla temasa geçti. Kurumun girişimleri sonucunda, depremzedenin nüfus müdürlüğüne yeniden başvurmasıyla talebi karşılandı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
