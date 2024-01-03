Depremzedelerin kira yardımları kesiliyor

MERVE GÜVEN

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat depremlerinde evini kaybedenler için yapılan 3 ila 5 bin TL'lik kira yardımının, yurttaşların kısa süreliğine başka şehirlerde konaklaması gerekçe gösterilerek kesildiğini açıkladı. Yıldırım Kara, "Bir aylık kirayı neden kesiyor, bunu gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz. Buradan idareye tekrardan sesleniyoruz, 3 bin lira veya 5 bin lira zaten buralarda kirada ev bulabilmek için yeterli bir miktar değil. Bir de siz, depremzede yurttaşlarımız şehir dışına çıktığında bunları kesiyorsunuz. Belge ibraz edilmiş olmasına rağmen prosedürler uzuyor. Bir an evvel bu şekilde yapılan uygulamalara son verin" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan ve bu nedenle kira yardımı alan afetzedelerin birkaç günlüğüne şehir dışında konaklamaları nedeniyle kira yardımlarının kesildiğini duyurdu. Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Yıldırım Kara, şunları dile getirdi:

"DEPREMZEDELER, BELLİ NEDENLERLE ŞEHİR DIŞINDA MİSAFİRHANE VEYA OTELDE KALDIĞINDA KİRA YARDIMLARI VE DESTEKLERİ KESİLİYOR. BİR AN EVVEL BUNA SON VERİN"

"Depremin üzerinden 10 aydan fazla bir süre süre geçti, AFAD, depremzedelerimiz için kiracılara 3 bin lira, ev sahiplerine 5 bin lira desteği sunuyor. Ancak velev ki yurttaşlarımız çocuklarını okula yazdırmak için veya bir KYK yurdunda onları o bölgeye yerleştirebilmek için, tedavi olabilmek için şehir dışına çıktıklarında herhangi bir misafirhanede veya otelde kaldıklarında bizim anlayamadığımız şekilde bu kira yardımlarını ve desteklerini kesiyor. Yurttaşlarımızdan uçak, konaklama gibi otele veya misafirhaneye giriş çıkış tarihlerini gösteren belgelerini ibraz ezmesini istiyor. Bir aylık kirayı neden kesiyor, bunu gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz. Buradan idareye tekrardan sesleniyoruz, 3 bin lira veya 5 bin lira zaten buralarda kirada ev bulabilmek için yeterli bir miktar değil. Bir de siz, depremzede yurttaşlarımız şehir dışına çıktığında bunları kesiyorsunuz. Belge ibraz edilmiş olmasına rağmen prosedürler uzuyor. Biliyorsunuz ki bir çok kurum komplike olarak Hatay'da veya diğer deprem bölgelerinde hareket edemiyor. Depremzede yurttaş 2 ay önceki yardımını alabilmek için yine kurumların kapısında dertleniyor. Bir an evvel bu şekilde yapılan uygulamalara son verin."