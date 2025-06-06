Depremzedeler Kurban Bayramı'nı Yeni Yuvalarında Geçirdi

Depremzedeler Kurban Bayramı'nı Yeni Yuvalarında Geçirdi
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen konutlara yerleşen depremzedeler, Kurban Bayramı'nı mutlulukla kutluyor. Hak sahiplerine verilen anahtarlarla birlikte aileler, yeni evlerinde bayram coşkusunu yaşıyorlar.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen konutlarına yerleşen depremzedeler, Kurban Bayramı'nı yeni yuvalarında geçiriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar görenlerin konutlarına kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda TOKİ tarafından Cebike, Düğünyurdu ve Aşkarbeyli mahallelerinde yapımı tamamlanan 14 bin 331 konuttan oturuma hazır hale getirilen 3 bin 64'ünün anahtarları kurayla belirlenen hak sahiplerine verildi.

İşlemlerin ardından konutlarına yerleşen bazı aileler, Kurban Bayramı'nı yeni yuvalarında karşılamanın mutluluğunu yaşıyor.

"Çok mutlu oldum, duygulandım"

Düğünyurdu Mahallesi'ndeki konutlara taşınanlardan 70 yaşındaki Hatice Kural, AA muhabirine, depremde İskenderun'daki evinin hasar görmesi nedeniyle Isparta'ya gittiğini söyledi.

Evin çıktığını öğrenince sevinçle çocuklarını arayıp memleketine döndüğünü dile getiren Kural, şöyle konuştu:

"Geldim evi gezdim, dört dörtlüktü. Çok mutlu oldum, duygulandım. Allah'ıma çok şükür evime kavuştum. Çocuklarım ve torunlarım ziyarete gelecek, onlara tatlı yapacağım. 10 torunum var, daha Allah'tan ne isteyeyim. Bu bayram büyük ve coşkulu olacak."

"Kurban Bayramı'nı ailemizle evimizde geçiriyoruz"

47 yaşındaki Hakan Bozkurt ise devletin kendilerine her türlü yardımı yaptığını anlattı.

Evinde sorun olmadığını belirten Bozkurt, "Devletimizden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Tabii ki heyecan var, Kurban Bayramı'nı ailemizle evimizde geçiriyoruz. Devletimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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