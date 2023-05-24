Depremzedeler için gönderilen gemide 1000 öğrenci YKS'ye hazırlanıyor

HATAY'ın İskenderun ilçesinde depremzedeler için limana getirilen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Yaşam Gemisi'nde 1000'e yakın öğrenci, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkımlara neden olduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedeler için limana, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda Karadeniz Lifeship Rauf Bey Yaşam Gemisi getirildi. Gemi, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 8'inci ve 12'nci sınıf depremzede öğrenciler için okul ve yurda dönüştürüldü. 10 Nisan'da ilk ders zilinin çaldığı gemide 70 öğretmen, depremden sonra kitaplarından uzak kalan öğrencileri sınava hazırlamaya başladı.

Deneme analizinde öğrencilerden ciddi verimler aldıklarını kaydeden Kaya, "Koordine edilmiş farklı illerden gelmiş öğretmenlerimiz bize ders anlatımına hem de etüt ve pansiyon düzenimizde destek oluyor. Yaklaşık 70'e yakın kendi kadromuz, öğretmenlerimiz var. Kalabalık ve yoğun öğretmen topluluğu ile 1000 öğrenciye eğitim veriyoruz" diye konuştu.