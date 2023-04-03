Üye Girişi
Haberi Paylaş

Depremzedeler için COVID-19 Uyarısı

Güncel Haberler

"COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Hekim ve Sağlık Çalışanlarını Anma Günü" nedeniyle Diyarbakır'da ortak açıklama yapan sağlık örgütleri, Corona virüsü pandemisi riskinin devam ettiğine vurgu yaparak özellikle depremzedelerin daha fazla risk altında olduğuna dikkat çekti.

"COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Hekim ve Sağlık Çalışanlarını Anma Günü" nedeniyle Diyarbakır'da ortak açıklama yapan sağlık örgütleri, Corona virüsü pandemisi riskinin devam ettiğine vurgu yaparak özellikle depremzedelerin daha fazla risk altında olduğuna dikkat çekti

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Koronavirüs Diyarbakır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title