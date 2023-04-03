Depremzedeler için COVID-19 Uyarısı
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"COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Hekim ve Sağlık Çalışanlarını Anma Günü" nedeniyle Diyarbakır'da ortak açıklama yapan sağlık örgütleri, Corona virüsü pandemisi riskinin devam ettiğine vurgu yaparak özellikle depremzedelerin daha fazla risk altında olduğuna dikkat çekti.
"COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Hekim ve Sağlık Çalışanlarını Anma Günü" nedeniyle Diyarbakır'da ortak açıklama yapan sağlık örgütleri, Corona virüsü pandemisi riskinin devam ettiğine vurgu yaparak özellikle depremzedelerin daha fazla risk altında olduğuna dikkat çekti
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel