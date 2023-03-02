Depremzededen fazla ücret aldığı iddia edilen taksici hakkında soruşturma Güncel Haberler Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye getirdiği depremzededen fazla ücret aldığı iddia edilen taksici hakkında soruşturma başlatıldı. Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye getirdiği depremzededen fazla ücret aldığı iddia edilen taksici hakkında soruşturma başlatıldı. Depremden 3 gün sonra Kayseri'ye gelmek isteyen afetzede M.A.A, Kahramanmaraş'taki taksici A.O. ile irtibata geçti. Görüşmede A.O'nun, depremzede vatandaştan 11 bin lira talep ettiği öne sürüldü. M.A.A, mecbur kaldıkları için taksicinin istediği ücretin 3 bin lirasını Kahramanmaraş'ta, kalanını ise Kayseri'ye ulaştıktan sonra verdi. M.A.A, yaptığı araştırmada, Kahramanmaraş- Kayseri arası taksi ücretinin 4 bin lira olduğunu öğrenince Kayseri Adliyesine giderek taksiciden şikayetçi oldu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine A.O. hakkında soruşturma başlatıp Kahramanmaraş'taki adli makamlara resmi yazıyla bilgi verdi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Kayseri Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Depremzededen fazla ücret aldığı iddia edilen taksici hakkında soruşturma - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.