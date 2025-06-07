Depremzede Çocuğun Bisiklet İsteği İslahiye Belediye Başkanı Tarafından Yerine Getirildi

Depremzede Çocuğun Bisiklet İsteği İslahiye Belediye Başkanı Tarafından Yerine Getirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzede 7 yaşındaki İsa Efe, bayram dolayısıyla bisiklet isteğini Belediye Başkanı Kemal Vural'a iletti. Başkan Vural, isteği geri çevirmeyerek çocuğa bisiklet hediye etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremzede çocuğun bisiklet isteğini Belediye Başkanı Kemal Vural yerine getirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde babasını ve ağabeyini kaybeden, kendisi de enkazdan çıkarılan 7 yaşındaki İsa Efe, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural'dan bisiklet talep etti.

Çocuğun çağrısına cevap veren Vural, bisiklet alarak ekiplerle çocuğun kaldığı konteynere geldi.

İsa Efe, başkan Vural'a bisiklet hediyesi için teşekkür etti.

Vural, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremzede İsa Efe'nin bisiklet isteğini geri çevirmediklerini belirterek, "Çocuğumuzun isteğini bayram coşkusuyla yerine getirdik. Küçük bir tebessüm, büyük bir umut oldu. Bayramın güzelliği, paylaştıkça çoğalıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma bitti gibi! Osimhen bugün İstanbul'dan ayrılacak

Anlaşma bitti gibi! İstanbul'dan ayrılması an meselesi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı

Kurban eti çekerken felaketi yaşadı! Genç kız yaşam savaşı veriyor
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor

Türkiye'nin tekstil devi iflasın eşiğinde! İki fabrikasını kapatıyor
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Trump'tan Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun

Trump tüm kapıları kapattı! Musk için söylediği ortalığı karıştıracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.