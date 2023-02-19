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Depremzede çocuğa çadır kentte doğum günü sürprizi

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Depremzede çocuğa çadır kentte doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antalya'dan Malatya'ya çocukları eğlendirmek için gelen animasyon ekibi, çadır kentte ailesiyle kalan Meryem Yıldırım'ın 12. yaş gününü kutladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antalya'dan Malatya'ya çocukları eğlendirmek için gelen animasyon ekibi, çadır kentte ailesiyle kalan Meryem Yıldırım'ın 12. yaş gününü kutladı.

Antalya'da bir otelde görev yapan animasyon ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Malatya'daki çadır kentlerde çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Animatörler, Battalgazi ilçesindeki Atatürk Kız Anadolu Lisesi'nin bahçesine kurulan çadır kentte çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı, hediye dağıttı.

Çadır kente kalan Meryem Yıldırım'ın 12 yaşına girdiğini öğrenen animasyon ekibi, gönüllü olarak bölgede görev yapan otel çalışanları ile irtibata geçerek pasta hazırlattı.

"İyi ki doğdun. Boncuk gözlü"

Meryem, sürprizden habersiz "Kutlu olsun. İyi ki doğdun. Boncuk gözlü" yazılı pastanın hazırlandığı alana animatörlerin "İyi ki doğdun Meryem, mutlu yıllar sana" sloganları ve alkışlar eşliğinde çağrıldı.

Mehmetçik ile alana gelen ve mumları üfleyerek söndüren Meryem'e çeşitli hediyeler verildi.

Animatör Onur Keleş, AA muhabirine, Antalya'da otel hizmeti verdiklerini, gönüllü olarak kalabalık bir ekiple Malatya'ya gelerek depremzedeler için çalıştıklarını söyledi.

Burada çocuklar için organizasyonlar planladıklarını ifade eden Keleş, şöyle konuştu:

"Özellikle çocuklarımızın mutluluğunu önemsiyoruz. Gün içerisinde birçok aktivite yapıyoruz. Etkinlik sırasında Meryem'in doğum günü olduğunu arkadaşlarımız öğrendi. Bizimle irtibata geçince doğum günü hazırladık, sürpriz oldu kendisine. Meryem çok mutlu oldu. O mutlu olunca biz de çok mutlu olduk. Onun mutlu olması bütün ekibi sevindirdi. Bizim için de motivasyon kaynağı oldu. İstiyoruz ki bütün çocuklar mutlu olsun. Meryem'e yeni yaşında mutluluklar diliyoruz."

Animasyon ekibine sarılarak teşekkür eden Meryem Yıldırım, mutlu olduğunu ve böyle bir sürpriz beklemediğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Antalya Malatya Güncel Haberler

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